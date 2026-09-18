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İran'da savaş gölgesinde dev seferberlik: Yüz binlerce kişi silah altına alınıyor

İran'da savaş gölgesinde dev seferberlik: Yüz binlerce kişi silah altına alınıyor

18.09.2026 17:01:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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İran'da savaş gölgesinde dev seferberlik: Yüz binlerce kişi silah altına alınıyor

İran'da savaş ve ABD baskısı sürerken hükümetin çağrısıyla yüz binlerce kişi Tahran sokaklarında toplandı. 600 binden fazla kişinin gönüllü olarak kayıt yaptırdığı açıklanırken, 1 milyondan fazla kişinin askerî eğitim alması bekleniyor.
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ABD ve İsrail’in Şubat ayındaki saldırılarının ardından aylar süren savaşın gölgesinde kalan Tahran yönetimi, başkentte devasa bir gövde gösterisine imza attı. 

"İran için canını feda edenler" (Janfaday-e Iran) adı verilen seferberlik kampanyası kapsamında yüz binlerce kişi askeri üniformalarla caddelere dökülerek silah altına girmeye hazır olduklarını ilan etti.

ABD'nin limanlara uyguladığı deniz ablukası ve yeni yaptırımlar nedeniyle ekonomisi darboğaza giren Tahran, bu hamleyle toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi ve dış dünyaya kararlılık mesajı vermeyi hedefliyor.

Devrim Muhafızları Tahran Komutanı General Hasan Hassanzadeh, kampanyaya şu ana kadar 600 binden fazla kişinin kaydolduğunu, hedeflerinin ise 1 milyonu aşkın vatandaşa piyade eğitimi vermek olduğunu duyurdu. 

Besic milis gücünün yeni lideri Hüseyin Taib ise törende yaptığı konuşmada, oluşturulacak yeni gönüllü birliklerinin düşmanlar için bir "kâbusa" dönüşeceğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve üst düzey askeri kurmayların önünden geçen birlikler, ABD ve İsrail bayraklarını çiğneyerek sloganlar attı. Geçit töreni aynı zamanda askeri teçhizatların sergilendiği bir güç gösterisine dönüştü:

Kamyonetlere monte edilmiş ağır makineli tüfekler ve hava savunma bataryaları,

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere karşı kullanılan taarruz İHA'ları,

Askeri üniformalı ve ağır silahlı Devrim Muhafızları birlikleri gövde gösterisinde yer aldı.

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HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BİR PETROL TANKERİ DAHA HEDEF ALINDI

Törenlerin sürdüğü saatlerde İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunduğu" gerekçesiyle Togo bayraklı Trend adlı bir petrol tankerini vurduğunu açıkladı. 

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) yetkilileri, isabet alan tankerde çıkan yangının kontrol altına alındığını doğruladı.

UKMTO verilerine göre, ABD donanmasının refakat ettiği ticari gemi geçişleri sürse de bölgedeki toplam deniz trafiği savaş öncesi döneme kıyasla %90 oranında azalmış durumda.

İlgili Konular: #Tahran #Emperyalizm

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