İran’dan ABD ablukasına karşı rest: Petrol ve gaz ya herkese ya hiç kimseye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından bölgedeki enerji sevkıyatlarını hedef alan yeni bir açıklama yaptı.

Devrim Muhafızları, “Bölgeden petrol ve doğal gaz ihracatı ya herkes için yapılacak ya da hiç kimse için yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD ile müttefiklerinin yararlandığı diğer ihracat koridorlarının da kapatılabileceği belirtildi.

HÜRMÜZ’DE GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

ABD ve İran’ın son günlerde karşılıklı saldırılar düzenlemesi ve iki ülkenin Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol kurmaya çalışması, bölgede kapsamlı bir savaşın yeniden başlayabileceği endişesini artırdı.

ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İran limanlarına deniz ablukasını yeniden uygulamaya koydu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, yedi saat süren operasyonlarda İran kıyılarındaki onlarca askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ablukanın yeniden başlatılacağını duyururken Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden yüzde 20 ücret alınmasını da gündeme getirmişti. Trump, Körfez ülkelerinden gelen talepler üzerine bu plandan vazgeçtiğini açıkladı.

İRAN: 30’DAN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

İran Hükümet Sözcüsü Fateme Muhacirani, ülkenin güneyine yönelik son ABD saldırılarında 30’dan fazla sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Muhacirani, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek hükümetin bölge halkının yanında olacağını söyledi. ABD saldırılarında ölenlerin toplam sayısına ilişkin bağımsız kaynaklardan doğrulanmış bir bilanço ise henüz açıklanmadı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur da son saldırılarda 260’tan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralıların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

ASKERİ ÜSSE 13 FÜZEYLE SALDIRI

ABD saldırılarının hedeflerinden biri, İran’ın güneydoğusundaki Bampur bölgesinde bulunan 388’inci Mekanize Piyade Tugayı’na ait askeri tesis oldu.

İran devlet televizyonuna göre üsse en az 13 füze isabet etti. Saldırıda aralarında zorunlu askerlik yapanların da bulunduğu yedi askeri personel yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İran ordusu, saldırıyı “korkakça bir saldırı” olarak nitelendirerek ABD’ye “uygun zamanda kesin bir karşılık verileceğini” açıkladı. Ordunun açıklamasında, alınan pasif savunma önlemlerinin kayıpların daha da artmasını engellediği savunuldu.

“AZAMİ CAN KAYBI AMAÇLANDI”

İran ordusu, ABD saldırılarında üssün misafirhanesi, nöbet noktaları ve personel konaklama alanlarının hedef alındığını ileri sürdü.

Saldırıların mümkün olan en yüksek can kaybına yol açmayı amaçladığını savunan İran yönetimi, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini ve çıkarlarını hedef alabileceği mesajını verdi.