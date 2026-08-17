İran'dan 'ABD askeri yakalayanlara' büyük ödül... Kadınlara iki katı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD ile devam eden savaşın ortasında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Hatemi, bir ABD askerini öldüren veya yakalayarak İran makamlarına teslim eden kişilere 5 milyar tümen (yaklaşık 30 bin dolar) ödül verileceğini duyurdu.

Hatemi, 16 Ağustos Pazar günü Ulusal Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki askeri varlığı döneminin 'kalıcı olarak sona erdiğini' savundu.

KADINLARA İKİ KAT ÖDÜL

İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Hatemi, ödül sisteminin kamuoyundan gelen mali destek taleplerinin ardından oluşturulduğunu söyledi.

Hatemi, “İşgalci bir Amerikan askerini öldüren veya yakalayarak teslim eden herkese İran İslam Cumhuriyeti Ordusu tarafından 30 bin dolar veya 5 milyar tümen karşılığı ödül verilecek” dedi.

İranlı kadınlar için ise ödülün iki katına çıkarılacağını açıklayan Hatemi, söz konusu eylemi gerçekleştiren kadınlara yaklaşık 60 bin dolar verileceğini belirtti.

Hatemi, uygulamanın hangi bölgelerde geçerli olacağı veya ABD askerlerinin nerede yakalanmasının beklendiği konusunda ayrıntı vermedi.

SAVAŞ SÜRÜYOR

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta, yaklaşık 40 günlük çatışmanın ardından nisan ayında ateşkes sağlanmış, ancak daha sonra çatışmalar yeniden başlamıştı.

Haberde, savaşın başlangıcından bu yana 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Amerikan kara birliklerinin İran topraklarında konuşlandırılmadığı kaydedildi. Bunun tek istisnasının, düşürülen bir savaş uçağının ardından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu olduğu aktarıldı.

Uzayan savaşın, ABD'nin deniz gücü üzerinde de baskı oluşturduğu belirtiliyor. USS George Washington uçak gemisinin Pasifik'ten ayrılarak uzun süredir Orta Doğu'da görev yapan USS Abraham Lincoln'ün yerini almasının planlandığı bildirildi.

Bu durumun Batı Pasifik'teki Amerikan deniz gücünü etkileyebileceği, Abraham Lincoln'de ise uzun süren görev nedeniyle personel ve ikmal sorunlarının gündeme geldiği ifade edildi.

YENİ ANLAŞMA ARAYIŞI

Öte yandan, İranlı ve Ummanlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik taslak anlaşmayı tamamladıkları ve İran'ın dini liderinin nihai onayını bekledikleri bildirildi.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi yetkililere göre olası anlaşma, ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine ilişkin anlaşmazlığa geçici bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Anlaşmanın hayata geçmesi halinde Washington ile Tahran'ın İran'ın nükleer programına ilişkin kapsamlı bir anlaşma için yeniden müzakere masasına dönmesinin önünün açılabileceği belirtiliyor.