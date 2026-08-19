İran’dan ABD askerleri için ödül ilanı: Öldürene ya da yakalayana 30 bin dolar

İran ordusu, ABD askerlerinin öldürülmesi ya da yakalanması karşılığında 30 bin dolar ödül verileceğini, eylemin bir kadın tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödülün iki katına çıkarılacağını açıkladı.

İran devlet haber ajansı IRNA’ya göre Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, söz konusu planın bu yönde gelen “çok sayıda talep” üzerine hazırlandığını söyledi.

Hatemi, “İşgalci bir Amerikan askerini öldüren ya da yakalayıp teslim eden kişiye İran ordusu tarafından 30 bin dolar karşılığı, yani 5 milyar tümen ödül verilecek” dedi.

Hatemi ayrıca, aynı eylemi gerçekleştiren kadınlara ödülün iki katının verileceğini belirtti.

İranlı komutan, açıklamasında söz konusu ödülün nerede ve hangi koşullarda geçerli olacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Hatemi, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını sona erdirmesi yönündeki çağrıyı da yineledi.

ABD güçlerinin Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı’na girmemesi gerektiğini savunan Hatemi, Washington’un bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki gösterdi.