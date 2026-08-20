İran’dan ABD’ye 'ekonomik savaş' yanıtı: Bir sonraki yenilginin adını koydular

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın yenilginin eşiğinde ve bir ipe bağlı olduğu" iddiasında bulunan ABD'nin, buna rağmen bütün müttefiklerinden yardım istediğini belirtti.

ABD'nin yanlış hesaplamalar yaptığını ifade eden Garibabadi, "Sorun, her seferinde örtbas etmek zorunda kaldıkları yanlış hesaplamalardır. Bunun için kendileri açısından daha büyük bir yenilgi yaratmak zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Garibabadi, ABD'nin İran'a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini savunarak, "Askeri savaş sonuç vermedi, şimdi bir sonraki yenilginin adını 'ekonomik savaş' koydular" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere ve kuruluşlara ağır ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirterek, İran'a yönelik "ekonomik D-Day" olarak nitelendirdiği yeni bir baskı kampanyası başlatacağını duyurmuştu.