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İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı resti: Tavizsiz kırmızı çizgimiz

İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı resti: Tavizsiz kırmızı çizgimiz

16.07.2026 10:41:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan ABD’ye Hürmüz Boğazı resti: Tavizsiz kırmızı çizgimiz

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini yineleyerek, bunun Tahran'ın "tavizsiz kırmızı çizgisi" olduğunu söyledi.
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Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre Zülfikari, ABD saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin saldırılarla bölgeyi güvensiz hale getirmeye devam ettiğini belirten Zülfikari, bölge dışından bir ülke olan ABD'nin hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceklerini, bunun İran'ın "tavizsiz kırmızı çizgisi" olduğunu ifade etti.

Zülfikari, ABD'nin İran'ın altyapısını hedef alması durumunda bölgedeki tüm altyapıyı hedef alacakları ve onlardan hiçbir iz bırakmayacakları tehdidinde bulundu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını" söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD'nin hedefindeki Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ifade etti.

Velayeti açıklamasında, "Hürmüz Boğazı İran'a aittir ve dünyadaki hiçbir güç Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden alamaz. Bu boğaz, 40 günlük savaşın değerli bir kazanımı olarak, Yüksek Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney'in cesur ve bilge emriyle İran'ın egemenliğine alınmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

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