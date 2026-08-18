İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: Şartlar yerine gelmeden açılmayacak

İran, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ABD’ye yönelik şartlarını açıkladı.

İran Meclis Başkanı ve ülkenin baş müzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Washington yönetiminin İran ile varılan geçici mutabakattaki taahhütlerini yerine getirmediği sürece boğazın kapalı kalacağını söyledi.

Galibaf, ABD’nin imzaladığı mutabakat kapsamında üstlendiği yükümlülüklere işaret ederek, Tahran’ın tutumunun değişmediğini belirtti.

“Şunu açıkça ifade edeyim” diyen Galibaf, ABD’nin anlaşmadaki koşulları uygulamaması halinde Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını vurguladı.

İRAN’DAN ABD’YE BİR DİZİ ŞART

Galibaf, boğazın yeniden açılması için Washington yönetiminden deniz ablukasının kaldırılmasını istedi.

İran’ın talepleri arasında dondurulan varlıkların serbest bırakılması ve İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması da bulunuyor.

Tahran ayrıca ABD’den İran’a yönelik tehditlerin sona erdirilmesini ve tüm cephelerdeki askeri operasyonların durdurulmasını talep ediyor.

Galibaf, söz konusu koşulların ABD’nin geçici mutabakat kapsamında kabul ettiği taahhütler arasında bulunduğunu savundu.

İran ile ABD arasındaki gerilimde Hürmüz Boğazı kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor.

Tahran yönetimi, boğazın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılmasını Washington’ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlarken, taraflar arasındaki görüşmelerde bu konunun temel pazarlık başlıklarından biri olması bekleniyor.