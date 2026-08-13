İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı: Daha büyük bir yanlış hesaplama yapmayın

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yapıyor. Bunun örneği: İran'a karşı savaş. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama" değerlendirmesinde bulundu.

"Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun" ifadelerini kullanan Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'a yönelik tehdit içeren ve İran'a deniz ablukasını sürdüreceklerine dair mesajında kullandığı "Şükür Allah'adır" ifadesine de atıfta bulundu.

Erakçi, paylaşımının devamında, "Allah büyüktür, yeryüzündeki herhangi bir güçten daha büyüktür. Biz Allah'a güveniriz" ifadelerini kullandı.

Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu yok edildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor" iddialarında bulunmuştu.

ABD Başkanı, mesajının sonunda, "İran sadece konuşuyor, icraat yok, artık Ortadoğu’nun zorbası değiller. Allah'a şükürler olsun" yorumunu yapmıştı.