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İran’dan ABD’ye nükleer tesis uyarısı: Bölgedeki tüm çıkarlar hedef olur

İran’dan ABD’ye nükleer tesis uyarısı: Bölgedeki tüm çıkarlar hedef olur

22.07.2026 10:02:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan ABD’ye nükleer tesis uyarısı: Bölgedeki tüm çıkarlar hedef olur

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimi bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendireceklerini açıkladı.
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Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine yönelik saldırı tehdidi hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD’nin, İran’ın nükleer santrallerine saldırı gerçekleştirmesi halinde bu girişimin bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendirileceği ve ABD’nin müttefikleri ile yine ABD’nin bölgedeki tüm çıkarlarının hedef haline geleceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Natanz Nükleer Santrali yakınlarında bulunan ve içerisinde santrifüjler olduğu iddia edilen Kazma Dağı bölgesini, çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söylemişti.

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