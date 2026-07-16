İran’dan ABD’ye ve İsrail’e gözdağı: Kesin ve doğrudan karşılık veririz

Lübnan merkezli El-Mesire televizyonuna konuşan Bekayi, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İran'a yönelik herhangi bir saldırının "kesin ve doğrudan" karşılık göreceğini dile getiren Bekayi, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü senaryoya hazırdır" ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin diplomasi sürecini desteklediğini dile getiren Bekayi, bununla beraber İran halkının da ülkesini tüm gücüyle savunacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD'yle mutabakat zaptına ilişkin ise "En başından beri tutumumuz açıktı, ilkemiz taahhüde karşı taahhüttür" açıklamasında bulundu.