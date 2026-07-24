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İran’dan Amazon’un Bahreyn’deki veri merkezine saldırı

İran’dan Amazon’un Bahreyn’deki veri merkezine saldırı

24.07.2026 13:29:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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İran’dan Amazon’un Bahreyn’deki veri merkezine saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’li teknoloji devi Amazon’a ait Bahreyn’deki bir veri merkezini hedef alarak imha ettiğini açıkladı. Açıklamada, Amazon’a ait olduğu belirtilen yapının ABD ordusuna istihbarat desteği sağladığı öne sürüldü.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon’a ait olduğunu ileri sürdüğü Bahreyn’deki bir veri merkezini hedef aldığını açıkladı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan Devrim Muhafızları Ordusu açıklamasında, Amazon’a ait olduğu belirtilen yapının ABD ordusuna istihbarat desteği sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Amerikan şirketi Amazon’a ait istihbarat veri merkezi binasının hedef alınarak imha edildiği” savunuldu. Saldırının ne zaman ve hangi silahlarla gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İran Devrim Muhafızları, daha önce de Bahreyn’de Amazon’un bulut bilişim faaliyetlerinde kullanılan altyapıyı hedef aldığını duyurmuştu. 

Amazon’un Bahreyn’deki operasyonlarının geçmiş saldırılarda zarar gördüğü bildirilmiş, ancak şirket belirli saldırıların sorumlularına ilişkin yorum yapmamıştı.

İlgili Konular: #İran #Amazon