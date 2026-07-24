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İran’dan bölge halkına ABD askerleri uyarısı: 500 metre uzak durun

İran’dan bölge halkına ABD askerleri uyarısı: 500 metre uzak durun

24.07.2026 14:28:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan bölge halkına ABD askerleri uyarısı: 500 metre uzak durun

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgede ABD güçlerinin konuşlandığı ülkelerin halkına, Amerikan askerlerinin "gizli veya örtülü şekilde konakladığı yerlerin en az 500 metre yarıçap içindeki alanlardan uzak durmaları" çağrısında bulundu.
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Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam ettiği ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin de bu saldırılara karşılık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, bölge ülkelerindeki ABD üslerinde konuşlu çok sayıda Amerikan askerinin üslerini terk ederek şehir merkezlerindeki binalara yerleştiği ifade edildi.

Devrim Muhafızlarının açıklamasında bu ülkelerdeki halktan "ABD askerlerinin gizli veya örtülü şekilde konakladığı yerlerin en az 500 metre yarıçap içindeki alanlardan uzak durmaları" istendi.

İlgili Konular: #İran #İran Devrim Muhafızları