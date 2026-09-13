İran’dan dolar bağımlılığına karşı hamle: Ticaret yerel parayla güçlendirilmeli

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Sınırlı ticari sistemlere aşırı bağımlılığın ülke ekonomilerini ani siyasi gelişmeler karşısında kırılgan hale getirdiğini vurgulayan Pezeşkiyan, BRICS'in yerel para birimleriyle ticareti geliştirip Yeni Kalkınma Bankası’nı güçlendirerek üyeler için ekonomik dayanıklılık oluşturması gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, tek taraflı yaptırımların yalnızca ekonomik sorun oluşturmadığını, aynı zamanda gıda güvenliğini ve halkın refahını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekonomik dayanıklılığın da tek başına yeterli olmadığını belirten Pezeşkiyan, güvenliğin sağlanamaması halinde bu dayanıklılığın kalıcı hale gelemeyeceğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Bölgemizde olup bitenler ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ekonomi, enerji ve altyapıyı hedef alan askeri saldırıları, kısa bir zaman diliminde sınırları aşarak küresel sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur" dedi.

Hiçbir ülkenin, küresel sorunları tek başına çözemeyeceğine işaret eden Pezeşkiyan, BRICS’in, güneyde yer alan ülkelerin kapasitesini birleştirmesi gerektiğini ve ülkesinin bulunduğu jeopolitik konumun, üye ülkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Pezeşkiyan, ekonomik dayanıklılık, işbirliği ve güvenlik ilkelerinin adalet olmadan sürdürülebilir olamayacağını belirtti.

Bu ilkelerin kalıcı şekilde uygulanabilmesi için güvenliğin şart olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, BRICS ülkelerini söz konusu ilkeleri hayata geçirmeye davet etti.