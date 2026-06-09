İran’dan Dünya Kupası tepkisi: Taraftar biletleri iptal edildi

İran Futbol Federasyonu, Dünya Kupası grup aşaması maçları için İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının turnuvanın başlamasına günler kala iptal edildiğini açıkladı.

İran Futbol Federasyonu, FIFA kurallarına göre Dünya Kupası’na katılan her federasyona, kendi maçları için biletlerin yüzde 8’inin taraftarlara dağıtılmak üzere ayrıldığını belirtti.

Federasyon, söz konusu biletlerin satışına başlandığını ancak karar nedeniyle artık taraftarlara bilet sağlanamayacağını duyurdu. Bazı taraftarların şimdiden seyahat planı yaptığı da belirtildi.

İran Futbol Federasyonu, kararın uluslararası turnuvaların ruhuna ve katılımcı ülkeler arasındaki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Açıklamada, gelişmenin dünyanın en büyük futbol organizasyonunda sportif olmayan ve siyasi değerlendirmelerin etkisine ilişkin ciddi soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

Federasyon, FIFA’ya “tarafsızlık, adalet ve mevcut düzenlemelere bağlı kalma” çağrısı yaptı.

VİZE VE GÜVENLİK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

İran’ın Dünya Kupası’na katılımı, Orta Doğu’daki savaş ve güvenlik endişeleri nedeniyle belirsizliklerle gündeme gelmişti.

İran Milli Takımı, 25 Mayıs’ta ABD’nin kendilerini ağırlamak istemediğini belirterek kamp merkezini Arizona’nın Tucson kentinden Meksika’nın Tijuana kentine taşımıştı.

Takımın vize koşulları gereği, grup aşamasındaki üç maç için maç günü ABD’ye girip çıkması gerekecek.

İran Futbol Federasyonu, 6 Haziran’da ABD’yi milli takımın teknik ve idari ekibinden “önemli” bazı kişilere vize vermemekle suçlamıştı. Federasyona göre 15 idari görevlinin ülkeye girişine izin verilmedi.

İran, daha önce FIFA’ya Dünya Kupası’na katılım için 10 maddelik bir şart listesi sunmuştu. Bu şartlar arasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda askerlik hizmetini tamamlayan oyuncu, teknik ekip ve yetkililere izin verilmesi de yer alıyordu.

ABD'DEN DEVRİM MUHAFIZLARI UYARISI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İranlı futbolcuların turnuvada yer alabileceğini ancak Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin ülkeye girişte kısıtlamalarla karşılaşabileceğini açıklamıştı.

İran, nisan ayında Vancouver’da düzenlenen FIFA yıllık kongresine de katılamamıştı.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj’ın da aralarında bulunduğu heyetin Kanada sınırından geri çevrildiği bildirilmişti.