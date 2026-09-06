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İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Her gün 2 ila 5 gemiyi hedef aldık

İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Her gün 2 ila 5 gemiyi hedef aldık

6.09.2026 10:10:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan Hürmüz Boğazı açıklaması: Her gün 2 ila 5 gemiyi hedef aldık

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda “izinsiz” geçiş yapmaya çalıştığı öne sürülen gemilere müdahale edildiğini açıkladı. İranlı yetkililer, gerekli görülmesi halinde benzer müdahalelerin devam edeceğini belirterek boğaz üzerindeki kontrolün sürdüğünü kaydetti.
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İran Devrim Muhafızları Donanması Siyasi İşler Müdür Yardımcısı Ali Muhammedi, 20 ve 30 Ağustos tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'nda günde 2 ila 5 gemiyi "izinsiz" geçiş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle hedef aldıklarını bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Muhammedi, İran tarafından hedef alınan gemilere ilişkin açıklamada bulundu.

Muhammedi, 20 ile 30 Ağustos tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'nda günde 2 ila 5 gemiyi "izinsiz" geçiş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle hedef aldıklarını ve gerekli gördükleri durumda müdahalelerin devam edeceğini belirtti.

Ülkesinin Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolü elinde tuttuğunu ifade eden Muhammedi, ABD'nin bölgedeki saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki denetim gücüne zarar veremeyeceğini kaydetti.

İlgili Konular: #İran #hürmüz