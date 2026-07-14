İran’dan Hürmüz resti: ABD saldırıları boğazı açamaz

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın "asla ABD’nin saldırılarıyla açılmayacağını, bunun tek yolunun İran halkının haklarına saygı duymak"tan geçtiğini ifade etti.

İran devlet televizyonuna göre, Ekreminiya, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

“Hürmüz Boğazı asla ABD’nin saldırıları, savaş ve kötülük yoluyla açılmayacaktır. Hürmüz Boğazı’nı açmanın tek yolu İran halkının haklarına saygı duymaktır” ifadelerini kullanan İranlı Sözcü, eski İran lideri Ali Hamaney ve savaşta hayatını kaybedenlerin intikamını almakla yükümlü olduklarını da dile getirdi.

'EYLEM TASARISI' MECLİSE SUNULDU

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ne ilişkin "eylem tasarısının" meclise sunulduğunu belirterek ileride atacakları adımların düşmanlarının uykusunu kaçıracağını savundu.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran meclisinin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ne ilişkin yasa tasarısını paylaştı.

İran ile ABD arasındaki çatışmaların sürdüğü geceye dikkati çeken Azizi, “Dün gece, Amerikan insansız hava araçlarının imha edilmesiyle eş zamanlı olarak, 'Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı' meclisin açık oturumunda sunuldu” ifadelerini kullandı.

İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda “kırmızı çizgilerinde kararlı bir şekilde” durduğunu dile getiren Azizi, “Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

'PETROL İHRACATIMIZ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR'

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD'nin 60 günlük yaptırım muafiyetini sona erdirme kararına rağmen petrol ihracatlarının kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

İran hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paknejad, İran petrolünün ihracatına ilişkin bilgi verdi.

İran’ın, ABD’nin yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için yıllardır petrol ihracatına yönelik mekanizmalar kurduğunu belirten Paknejad, Tahran ile Washington arasında varılan mutabakat zaptında 60 günlük petrol ihracatı muafiyeti tanınmasına rağmen eski mekanizmaları bozmadıklarını dile getirdi.

Söz konusu mekanizmaları kullanmaya devam ettiklerini aktaran Paknejad, ABD’nin verdiği taahhüde uymadığını ve petrol ihracatı muafiyetini sona erdirerek mutabakat zaptının 10. maddesini ihlal ettiğini belirtti.

Paknejad, “Petrol ihracatının devamı için öngörülen yapılar korunduğu için, ülkenin petrol ihracat süreci eskisi gibi devam ediyor ve şükürler olsun ki bu konuda herhangi bir sorun yaşamıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD SALDIRISINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD ordusunun gece İran’ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili haberinde detaylara yer verdi.

ABD’nin Hürmüzgan’da bulunan bir yem deposu ile çevre koruma noktasını hedef aldığı aktarılan haberde, bu saldırılarda çevre koruma noktası yakınında evi bulunan bir koruma memurunun gelini ile 2 oğlunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ ÇARPIŞMASI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda, Keşm Adası'nın kuzeyinde bir dökme yük gemisinin başka bir gemiyle çarpışması sonucu su alması üzerine 23 kişilik yabancı mürettebatı kurtardığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, sabah erken saatlerde, bir dökme yük gemisinin başka bir deniz aracıyla çarpışması sonucu dökme yük gemisinin gövdesinde ciddi hasar meydana geldi ve gemi su almaya başladı.

Gemi kaptanının acil tahliye talimatı vermesi üzerine 23 yabancı mürettebatın tamamı, İran'ın "başarılı müdahalesiyle" kurtarılarak Keşm Adası'na tahliye edildi.

Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve kurtarılan mürettabatın uyrukları hakkında ise bilgi verilmedi.