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İran’dan Hürmüz resti: İznimiz olmadan hiçbir gemi geçemez

İran’dan Hürmüz resti: İznimiz olmadan hiçbir gemi geçemez

29.07.2026 17:27:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan Hürmüz resti: İznimiz olmadan hiçbir gemi geçemez

İran Ordusu Koordinasyon Başkanı Habibullah Seyyari, İran Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nın doğusu, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun kuzeyinde tam kontrole sahip olduğunu savundu. Seyyari, “İran’ın izni olmadan Hürmüz Boğazı’nda hiçbir hareketlilik olmayacaktır” dedi.
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İran Ordusu Koordinasyon Başkanı Habibullah Seyyari, ülkenin izni olmadan Hürmüz Boğazı’nda hiçbir hareketliliğin olamayacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Seyyari, gemi geçişlerine kapatılması nedeniyle küresel ekonomiye olumsuz etkide bulunan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.

Seyyari, İran Donanması’nın, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesimi, Hint Okyanusu'nun kuzey kesimi ve Umman Denizi üzerinde “tam kontrole sahip” olduğunu savunarak "İran'ın izni olmadan Hürmüz Boğazı'nda hiçbir hareketlilik olmayacaktır" ifadesini kullandı.

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