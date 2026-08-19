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İran’dan Körfez ülkelerine ABD uyarısı: Her türlü yardım işbirliği sayılır

İran’dan Körfez ülkelerine ABD uyarısı: Her türlü yardım işbirliği sayılır

19.08.2026 11:21:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan Körfez ülkelerine ABD uyarısı: Her türlü yardım işbirliği sayılır

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı.
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abdullahi, Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerin topraklarının İran'a karşı ABD tarafından kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamalarına rağmen bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

Abdullahi, bölgedeki askeri üslerde, özellikle havada yakıt ikmal uçakları başta olmak üzere çok sayıda ABD askeri uçağının bulunmasının, ev sahibi ülkelerin bilgisi dışında gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini ifade etti.

ABD'ye olası destek konusunda bölge ülkelerini uyaran Abdullahi, "ABD'nin saldırgan ordusuna yönelik her türlü yardım ve kolaylaştırıcılık, Amerikan askeri güçleriyle işbirliği anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Abdullahi, bölge ülkelerinin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarda ABD'ye hiçbir şekilde destek sağlamaması gerektiğini vurguladı.

İlgili Konular: #ABD #İran