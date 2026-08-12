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İran’dan Trump’a Hürmüz yanıtı: 'Şartlarımız kabul edilene kadar açılmayacak'

İran’dan Trump’a Hürmüz yanıtı: 'Şartlarımız kabul edilene kadar açılmayacak'

12.08.2026 23:27:00
Güncellenme:
AA
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İran’dan Trump’a Hürmüz yanıtı: 'Şartlarımız kabul edilene kadar açılmayacak'

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu, boğazın hâlâ kapalı olduğunu belirterek, “İran’ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak” açıklamasında bulundu.
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İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını verdi.

Basra Körfezi Su Yolu Yönetim Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'li yetkililerin, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasının kaldırıldığına ilişkin peş peşe yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları gerçeği değiştirmiyor. Hürmüz Boğazı hala kapalı ve İran'ın şartları kabul edilene kadar yeniden açılmayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu söylemişti.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." demişti.

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