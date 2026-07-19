İran’dan Ürdün’deki ABD üslerine beş günde dört saldırı

İran’ın cuma günü Ürdün’deki bir ABD üssüne düzenlediği saldırının, son beş gün içinde ülkedeki ABD güçlerini hedef alan dördüncü saldırı olduğu bildirildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla New York Times'a konuşan ABD’li yetkililer, saldırılarda iki askerin öldüğünü, bir askerin kaybolduğunu, onlarca askerin yaralandığını ve çok sayıda helikopterin hasar gördüğünü belirtti.

Yetkililer, art arda düzenlenen saldırıların İran’ın hâlâ önemli miktarda füze stokuna sahip olduğunu gösterdiğini ifade etti. İran güçlerinin ABD hava savunma sistemlerini aşma konusunda da daha etkili hale geldiği öne sürüldü.

ÜRDÜN’ÜN ÖNEMİ ARTTI

ABD’nin önemli hava üslerine ev sahipliği yapan Ürdün’ün, savaş öncesinde ve çatışmaların ilk günlerinde Washington açısından stratejik önem kazandığı belirtildi.

Pentagon, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki bazı askerlerini görece daha güvenli kabul edilen Ürdün ve İsrail’e kaydırdı.

ABD’li yetkililer, bölgedeki bazı müttefik ülkelerin Amerikan askerlerinin kendi topraklarında konuşlandırılmasına ve uçakların hava sahalarını kullanmasına kısıtlamalar getirmesi üzerine Ürdün’ün ABD operasyonlarındaki rolünün arttığını söyledi.

İran, Tahran ile Washington arasında haziran ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından temmuz ayının başında bölgedeki saldırılarının kapsamını genişletti. Ürdün de bu süreçte ilk kez İran saldırılarının hedefi oldu.

İLK SALDIRI KONAKLAMA TESİSİNİ VURDU

ABD’li yetkililer, Pentagon’un henüz kamuoyuna ayrıntılı biçimde açıklamadığı son saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre ilk saldırı, Kral Faysal Hava Üssü’ndeki bir konaklama tesisine isabet etti. Saldırıda beş kadar ABD askeri yaralandı.

İkinci saldırı ise ABD’ye ait Black Hawk helikopterlerinin bulunduğu Ürdün’ün doğusundaki bir üssü hedef aldı. Saldırı sonucunda çok sayıda helikopter hasar gördü.

AYNI ÜS İKİ KEZ HEDEF ALINDI

İran füzeleri, cuma günkü saldırıdan yaklaşık 48 saat önce Azrak’taki Muvaffak Salti Hava Üssü’nü vurdu.

Bu saldırı sırasında sığınaklara ulaşmaya çalışan yaklaşık 20 ABD askeri yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren olmadı.

İran, cuma günü aynı üssü bir kez daha hedef aldı. ABD’li yetkililere göre saldırıda iki asker öldü, dört asker yaralandı, bir askerden ise haber alınamadı.

Hafif yaralanma şüphesiyle sağlık kontrolünden geçirilen diğer personelin görevlerine döndüğü aktarıldı.

İRAN SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İran ordusu, cuma günü yaptığı açıklamada Azrak’taki ABD üssünde bulunan yakıt tanklarının insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da üs içindeki uçak hangarlarının füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğunu açıkladı.

TRUMP’TAN SALDIRILARI ARTIRMA SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta İran’a yönelik saldırıların artırılabileceğinin sinyalini verdi.

Trump’ın köprüler, elektrik santralleri ve enerji dağıtım sistemleri dahil olmak üzere İran’ın daha fazla altyapı tesisini hedef almayı değerlendirdiği belirtildi.

Ürdün’deki saldırıda ABD askerlerinin yaşamını yitirmesinin, Trump yönetiminin İran’a yönelik daha kapsamlı saldırılar düzenleme olasılığını artırdığı ifade edildi.