İran Devrim Muhafızları'ndan ABD saldırılarına yanıt: 'Karşılığı pişmanlık verici olacak'

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı yazılı açıklamada, ABD ordusunun ülkenin güneyinde aralarında bazı sivil bölgelerin de bulunduğu çok sayıda noktayı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı’nın kilidini daha da sıkılaştırdı ve savaşçıların Hürmüz Boğazı’na müdahale eden yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

"PİŞMANLIK VERİCİ" OLACAK

Devrim Muhafızları, saldırılara "pişmanlık verici" bir karşılık verileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca İran ordusunun ABD’ye ait 50’nci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü.

İran’ın misilleme saldırılarına ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.