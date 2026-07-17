İran Devrim Muhafızları: Suriye'deki ABD komuta merkezini vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), cuma günü yaptığı açıklamada, İrânşehr kentine yönelik ABD saldırısına misilleme olarak Suriye'nin El-Tanf bölgesindeki ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı merkezinin hedef alındığını duyurdu.

Reuters, İran'ın bu iddiasını bağımsız olarak doğrulayamadı. Suriye hükümeti ve ABD ordusu ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Devlet medyasına göre Devrim Muhafızları ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü tamamen elinde tuttuğunu belirterek, ABD'nin saldırıları devam ettiği sürece boğaz üzerinden petrol ve doğal gaz ihracatına izin verilmeyeceğini açıkladı.

ABD ordusu, Şubat ayında Suriye, Ürdün ve Irak sınırlarının kesişim noktasında bulunan stratejik El-Tanf üssünden çekilme sürecini tamamladığını açıklamıştı.

ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRILAR

ABD'nin İran'ın güneyine yönelik hava saldırılarında en az 7 kişi hayatını kaybetti. İran basını ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentinde art arda üç patlama meydana geldiğini bildirdi. Son gelişmeler, Washington ile Tahran arasında tırmanan askeri gerilimin yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın, Hürmüzgan Tıp Bilimleri Üniversitesi verilerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Bender Humeyr kentindeki köprüleri hedef alan saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Bundan ayrı olarak İran medyası, Çabahar kentinde üç şiddetli patlama sesi duyulduğunu aktardı. Patlamaların hedefi ve yol açtığı can ya da mal kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALTINCI GECE OPERASYONU

Saldırılar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik son operasyon dalgasını tamamladığını açıklamasının ardından geldi. Böylece ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılar üst üste altıncı geceye taşınmış oldu.

CENTCOM, operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden ateşlenen hassas güdümlü mühimmatın kullanıldığını belirtti.

Açıklamaya göre vurulan hedefler arasında:

Kıyı gözetleme ve izleme tesisleri,

Hava savunma sistemleri,

Askeri lojistik altyapısı,

Deniz kuvvetlerine ait askeri kabiliyetler yer aldı.

ABD ordusu, operasyonların Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda yürütüldüğünü ve amacın İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek ile Tahran'ı bölgedeki ticaret gemilerine yönelik saldırılar nedeniyle sorumlu tutmak olduğunu ifade etti.

CENTCOM ayrıca, Ortadoğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin görev yaptığını ve tüm birliklerin yüksek alarm seviyesinde hazır beklediğini duyurdu.

HEDEF ALINAN NOKTALAR

İran devlet medyası daha önce yaptığı haberlerde, ABD saldırılarında yalnızca Bender Humeyr'deki beş köprünün değil, aynı zamanda:

İranşehr Havalimanı,

Bender Abbas demiryolu kavşak istasyonu,

Buşehr,

Keşm Adası,

Ahvaz,

Kirmanşah çevresindeki noktaların da hedef alındığını bildirmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim ve Fars haber ajansları ise Bender Abbas'taki bir iletişim kulesinin ve Sirik yakınlarındaki bazı noktaların vurulduğunu aktardı.

İranlı yetkililer, saldırıların tamamına ilişkin kesin can kaybı ve hasar bilançosunu henüz açıklamadı.

BÖLGESEL GERİLİM BÜYÜYOR

Son saldırılar, ABD ile İran arasında geçici ateşkesi sağlayan mutabakatın çökmesinin ardından başlayan askeri çatışmaların giderek şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti. Bölgede çatışmaların daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği yönündeki endişeler ise artmaya devam ediyor.