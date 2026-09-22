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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, New York'ta güvenlik tehditleri nedeniyle ABD'den ek koruma talep etti

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, New York'ta güvenlik tehditleri nedeniyle ABD'den ek koruma talep etti

22.09.2026 17:36:00
Güncellenme:
AA
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, New York'ta güvenlik tehditleri nedeniyle ABD'den ek koruma talep etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında güvenlik tehditleri nedeniyle ek koruma talebinde bulunduğu ve ABD hükümetinin de talebi onayladığı bildirildi.
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında güvenlik tehditleri nedeniyle ek koruma talebinde bulundu.

ABD basınında paylaşılan ABD Dışişleri Bakanlığına ait belgeye göre, ABD Diplomatik Güvenlik Servisi, Erakçi'ye New York'taki ziyareti süresinde koruma sağlayacak.

İran'ın BM Daimi Temsilciliğine hitaben ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 18 Eylül tarihli belgede, Diplomatik Güvenlik Servisi'nin, İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin 17 Eylül tarihli diplomatik notası üzerine İranlı bakana yönelik tehditleri incelediği ve Erakçi'ye koruma ekibi sağlayacağı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere dün New York'a gitmişti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da sabah saatlerinde Tahran'dan New York'a gitmek üzere yola çıkmıştı. Pezeşkiyan, yarın BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

İlgili Konular: #Birleşmiş Milletler #İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

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