İran eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında 'tutuklama' çağrısı

İran eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın taleplerini karşılayan bir ateşkes seçeneğinin bulunması halinde savaşın sona erip ermemesine halkın karar vermesi gerektiğini söyledi. Eski eyalet valilerinin katıldığı bir toplantıda konuşan Ruhani, savaşın sürdürülmesini savunan sertlik yanlılarını eleştirerek İran’ın uzun yıllar boyunca büyük güçlerle mücadele etmeye devam edip etmeyeceğinin toplumun iradesine bırakılması gerektiğini savundu.

Ruhani, “Ulusal hedeflerimizin çerçevesini önce kendimiz için netleştirmemiz, sonra da halka sunmamız çok önemli” diyerek, İran’ın önündeki seçeneklerin halka açık biçimde anlatılması gerektiğini söyledi. Eski cumhurbaşkanı, “Planımız, dünyanın büyük güçleriyle 20 yıl daha mücadele etmek. Eğer halk bunu kabul ederse, çok iyi, devam edelim. Ama eğer halk bunu kabul etmez ve bize başka bir yol gösterirse, bunu kabul etmek istemez miyiz?” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞI SONLANDIRMALIYIZ"

Ruhani, savaşın geleceğine ilişkin açıklamalarında ülkenin yeniden inşasına da dikkat çekti. Savaşın 'halkın ezici çoğunluğunun' iradesi doğrultusunda sonlandırılması gerektiğini söyleyen Ruhani, “Halkın ezici çoğunluğuna uygun olarak, ülkeyi yeniden inşa edebilmek ve verilen zararı telafi edebilmek için savaşı onurlu bir şekilde sonlandırmalıyız” dedi.

Eski cumhurbaşkanı, İran devlet televizyonlarına yönelik eleştirilerde de bulundu. Ruhani, devlet medyasının toplumsal birlik sağlamaktan uzaklaştığını savunarak yayın kuruluşlarının bir 'bölünme merkezi' haline geldiğini ileri sürdü.

ŞAHİNLERDEN RUHANİ'YE TEPKİ

Ruhani’nin açıklamaları İran’daki sertlik yanlısı çevrelerin sert tepkisiyle karşılaştı. Kayhan gazetesinin baş editörü Hüseyin Şeriatmedari, İran’ın yargı ve güvenlik makamlarını eski cumhurbaşkanı hakkında soruşturma başlatmaya çağırdı.

Şeriatmedari, Ruhani’nin yaklaşımını ABD ve İsrail karşısında teslimiyet olarak yorumladı. “Sayın Ruhani’nin tutumunun gerçek anlamı, savunmayı terk etmek ve ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’e teslim etmektir” ifadelerini kullandı.

MEDYADAN AĞIR SUÇLAMALAR

Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim Haber Ajansı da Ruhani’nin açıklamalarına tepki gösterdi. Ajans, Yüksek Lider Ayetullah Mücteba Hameney’in ulusal birlik çağrısının ardından yapılan açıklamaların ülkedeki kutuplaşmayı körüklediğini savundu.

Tasnim, Ruhani’nin sözlerini 'düşmanın değirmenine su taşımak' olarak nitelendirerek, açıklamaların İran sistemine ve ülkeye karşı olan güçlere yardım ettiğini ileri sürdü. Ajans ayrıca Ruhani’yi İran halkının onuruna saygı göstermemekle suçladı.

ESKİ CUMHURBAŞKANINDAN RUHANİ'YE DESTEK

Ruhani’nin açıklamaları, İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi’nin Washington ile Tahran arasındaki diplomatik sürece destek veren sözlerinden birkaç hafta sonra geldi.

1997-2005 yılları arasında İran Cumhurbaşkanlığı yapan Hatemi, Washington ile Tahran arasında imzalanan ve süresi dolan İslamabad Mutabakat Zaptı’nın İran açısından önemli fırsatlar sunduğunu savundu. Hatemi, fırsatın kaybedilmesi halinde ülkenin 'olağanüstü sorunlarla' karşı karşıya kalabileceğini söyledi.