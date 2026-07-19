İran gerilimi Ürdün’e sıçradı: Havalimanı ve liman tahliye edildi

Ürdün’ün güneyindeki Akabe kentinde bulunan uluslararası havalimanı ile deniz limanı, güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

Sosyal medyada yayımlanan açıklamada, tahliye kararının “belirli ve güvenilir bir tehdit” üzerine alındığı belirtildi. Tehdidin niteliğine ve kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ABD VATANDAŞLARINA UYARI

ABD’nin Amman Büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarına Akabe Havalimanı ve limanına gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Açıklamada, “Tüm ABD vatandaşlarına havalimanı ve limana seyahat etmekten kaçınmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Ürdün makamlarının güvenlik talimatlarını takip etmeyi sürdürün” ifadeleri kullanıldı.

ASKERİ ÜSLERDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına Ürdün’de bulunan askeri üslere seyahat etmemeleri yönündeki çağrısını da yineledi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik gelişmelerinin yakından takip edilmesini ve resmi açıklamalara uyulmasını istedi.

İRAN SALDIRILARININ ARDINDAN GELDİ

Tahliye kararı, ABD’nin İran’a yönelik art arda sekizinci gece düzenlediği saldırıları tamamladığını açıklamasının ardından geldi.

Washington yönetimi, İran’ın Ürdün’deki ABD güçlerine yönelik saldırısında iki askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerden ise haber alınamadığını duyurmuştu.