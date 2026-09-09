İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız denizaltıya el koydu

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, salı günü yaptığı açıklamada, Amerikan ordusuna ait insansız denizaltının, İran savaşıyla bağlantılı olarak bölge sularında inceleme yaptığı sırada teknik arıza yaşadığını söyledi.

Yetkili, arızalanan aracın eski bir model olduğunu ve herhangi bir gizli sonar veya radar ekipmanı taşımadığını ileri sürdü.

Teknik arızanın ise bir günden uzun süre önce meydana geldiğini sözlerine ekledi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları ise devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, ABD ordusuna ait insansız deniz aracına el koyduğunu duyurdu.

Açıklamada, "ABD ordusuna ait en yeni akıllı ve insansız denizaltılardan birinin Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirildiği" belirtildi. Devrim Muhafızları, aracın 'karmaşık' olarak nitelendirilen bir operasyon sonucunda ele geçirildiğini öne sürdü.

İran devlet medyasına göre insansız deniz aracının başlıca kabiliyetleri arasında su altı keşif ve gözetleme faaliyetleri, deniz tabanının haritalandırılması, mayın tespiti ile deniz altındaki kablo ve boru hatlarının incelenmesi bulunuyor.

"GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞACAĞIZ"

Devrim Muhafızları, ele geçirilen insansız denizaltıya ait görüntülerin 'önümüzdeki saatlerde' kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Olay, Washington ile Tahran arasında gerilimin yükseldiği bir dönemde yaşandı. Bölgede taraflar arasında karşılıklı tehditler sürerken, stratejik su yollarındaki ticari ve askeri filoların güvenliği de gerilimin önemli başlıklarından biri haline gelmiş durumda.