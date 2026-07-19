İran’ın 'batırılamaz uçak gemisi' vuruldu: Keşm Adası neden bu kadar önemli?

İran’ın güneyindeki Keşm Adası’nın gece saatlerinde füze saldırısına uğradığı öne sürüldü. İran medyasında yer alan haberlerde, adaya en az altı füzenin isabet ettiği belirtildi.

Saldırının yol açtığı hasara ve olası can kayıplarına ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Basra Körfezi’nin en büyük adası olan Keşm, Hürmüz Boğazı’nın girişinde bulunuyor.

Konumu nedeniyle dünyanın en önemli petrol ve doğal gaz geçiş güzergâhlarından biri üzerinde stratejik bir noktada yer alıyor.

Yaklaşık bin 445 kilometrekare yüzölçümüne sahip adada 148 bin dolayında kişi yaşıyor. Bölge halkı Benderi lehçesini konuşuyor.

“BATIRILAMAZ UÇAK GEMİSİ” OLARAK TANIMLANIYOR

Askeri analistler, Keşm Adası’nı İran’ın “batırılamaz uçak gemisi” olarak nitelendiriyor.

Ada, İran’ın konvansiyonel olmayan deniz operasyonlarında kullandığı “asimetrik” askeri kapasitenin önemli merkezlerinden biri olarak gösteriliyor.

Al Jazeera'ye konuşan Lübnanlı emekli Tuğgeneral Hasan Cuni, Keşm’in yer altında kurulduğu belirtilen bir “füze şehrinde” İran’ın önemli saldırı kapasitesine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Keşm Adası, 1989 yılından bu yana serbest ticaret ve sanayi bölgesi statüsünde bulunuyor.

Ada, askeri ve ekonomik öneminin yanı sıra labirenti andıran tuz mağaraları ve mangrov ormanlarıyla da tanınıyor.