İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki füze saldırısında 8 ABD deniz piyadesi yaralandı

NBC News'e konuşan üç ABD’li yetkiliye göre, İran’ın 14 Eylül’de Hürmüz Boğazı’nda düzenlediği gemisavar seyir füzesi saldırısında 8 ABD deniz piyadesi yaralandı.

Yaralananların 7’sinin er, birinin ise subay olduğu belirtildi. Askerlerin saldırının ardından duman soluduğu ve baş ağrısı gibi sarsıntı belirtileri gösterdiği, bu nedenle travmatik beyin hasarı ihtimali açısından değerlendirildikleri bildirildi.

Yetkililer, yaralanmaların ciddi olmadığını ve 8 askerin de kısa süre içinde görevlerine geri döndüğünü açıkladı.

ABD’li yetkililer, saldırıya uğrayan aracın ABD Donanmasına ait olmadığını belirtti.

Ancak aracın tam olarak hangi statüde olduğu açıklanmadı. Yetkililer, söz konusu aracı yalnızca “deniz aracı” olarak tanımladı.

Deniz piyadelerinin saldırı sırasında bir tabur çıkarma birliği kapsamında görev yaptığı belirtildi.

PENTAGON SALDIRIYI DAHA ÖNCE AÇIKLAMADI

ABD Savunma Bakanlığı, 14 Eylül’de ABD güçlerini hedef alan böyle bir saldırıyı daha önce kamuoyuna duyurmadı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin yorum yapmazken, Pentagon da soruları CENTCOM’a yönlendirdi.

Böylece İran saldırısı ve sekiz deniz piyadesinin yaralandığına ilişkin bilgiler ilk kez kamuoyuna yansıdı.

ABD Savunma Bakanlığının askeri kayıp ve yaralanmaları takip ettiği Defense Casualty Analysis System (DCAS) verilerine göre, İran’la savaş kapsamında yaralanan ABD askerlerinin sayısı geçen hafta itibarıyla 861’e ulaştı.

Sekiz deniz piyadesinin de saldırıdan yaklaşık 10 gün sonra sisteme eklendiği belirtildi.

ABD’li bir yetkili, özellikle travmatik beyin hasarı gibi belirtilerin olaydan sonra ortaya çıkabilmesi nedeniyle yaralanma kayıtlarının sisteme gecikmeli işlenebildiğini söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD’nin CENTCOM sorumluluk sahasında 50 binden fazla askeri personel bulunuyor. Bölgede USS George Washington ve USS George H.W. Bush uçak gemisi taarruz grupları da görev yapıyor.

ABD güçleri, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin geçişini güvence altına almaya çalışırken İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını da sürdürüyor.

Amerikan güçlerinin ayrıca İran tarafından fırlatılan mühimmatları engellemeye ve deniz trafiğinin kullandığı güzergâhları mayınlardan temizlemeye devam ettiği bildiriliyor.

ABD’li bir yetkiliye göre İran Devrim Muhafızları ise boğaz çevresindeki gemilere yönelik saldırı girişimlerini neredeyse her gün sürdürüyor.