İran, İsfahan eyaletinde askeri tatbikata başladı
İran, İsfahan eyaletinde askeri tatbikata başladı.
İran ordusu, İsfahan eyalatinde “İktidar-1401” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurdu.
İran Silahlı Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Emir Kerim Çeşek, tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mehr'in aktardığına göre Emir Kerim Çeşek, tatbikata çeşitli askeri ve zırhlı birliklerin katılacağını belirterek "Bu tatbikat, piyade, zırhlı, topçu, hava kuvvetleri, İHA ve elektronik harp birimlerinin katılımıyla İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde düzenlenecek" dedi.
Çeşek, tatbikatın iki gün süreceğini açıkladı.
Çeşek ayrıca, tatbikatın yeni tehditlerle mücadelede kara kuvvetleri birimlerinin savaşa hazır olma düzeylerini incelemek amacıyla gerçekleştirileceğini söyledi.
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