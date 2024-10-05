İran kaynakları Cumhuriyet'e konuştu: 'Batı beklememizi istedi'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 13:10

Güncelleme: 05.10.2024 - 13:18

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın ölümüyle sarsılan İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırılarının etkisi sürerken Tahran yönetiminden İsrail’e dönük birçok açıklama geldi.

İran dini lideri Ali Hamaney “Görevimizi yaparken ne erteleriz, ne de aceleci davranırız” dedi.

Müslümanları ‘ortak düşman’ İsrail’e karşı birleşmeye davet eden Hamaney, füze saldırısında ‘haklı’ olduklarını savunarak, “Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı, gerekirse yine vuracağız” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, “İran’ın ve bölgenin barışı ve güvenliği için meşru yasal hakkımızı kullanarak Siyonist rejimin katliamlarına kesin bir cevap verdik” diye konuştu.

‘BARIŞA ŞANS VERDİK’

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İran kaynakları; İran’ın misilleme saldırısının Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi sonrasında planlandığını, buna karşın saldırının ‘belirli sebeplerden dolayı’ ertelendiğini söyledi.

İran’ın hiçbir şekilde savaş peşinde olmadığını vurgulayan kaynaklar; bu saldırıdan sonra İran’ın misilleme operasyonunun kararlaştırdığını ancak ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin kendilerinden ‘barışa ve ateşkese fırsat vermesini’ istediklerini ve İran hükümetinin ise ‘sağduyulu’ davranmayı seçtiğini açıkladı.

İran halkının hükümete bu süreçte misilleme yapması için baskıda bulunduğunu aktaran kaynaklar, tüm baskılara rağmen İran’ın barışa ve ateşkese şans verdiğini ancak süreç içinde İsrail’in daha da pervasızlaştığını ve İran’ın ‘sağduyulu’ halinin devamlılığına olanak kalmadığını söyledi.

‘YÜZDE 90 BAŞARILI OLDU’

Kaynaklar, 2 Ekim’de gerçekleştirilen misilleme saldırısının Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakları içinde; ABD’nin ve ‘siyonizm rejimini destekleyen Avrupalıların verdiği sözlerini yerine getirmemesinden sonra’ gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonda; İsrail’in temel hava üssü, Mossad üssü ve ülkenin gelişmiş savaş uçaklarının bulunduğu Nevatim hava üssünün hedeflendiğini bildiren kaynaklar, operasyonun yüzde 90 başarılı olduğunu ve öngörülen hedeflerin birçoğuna isabet edildiğini belirtti.

İnsani kurumların ve sivillerin hedef alınmadığını, İran’ın İsrail’in ticari ve iktisadi noktalarını da hedef alabilecekken almadığını iddia eden kaynaklar, İsrail’in İran’ın misillemesini ‘başarısız’ olarak görmesinin sebebinin ise saldırının sivil kayba yol açmaması ile okul, hastane gibi kurumlara zarar verilmemesi olduğuna işaret etti.

‘SAĞDUYU BİTTİ’

Kaynaklar, Tahran hükümetinin ‘İsrail saldırılara devam ederse güçlü bir yanıt alacak’ söylemini yineleyerek Batı dünyasına ‘saldırgan Siyonist rejimi’ durdurma çağrısında bulundu ve İsrail’e askeri-ekonomik desteğin durdurulması gerektiğini ifade etti.

‘Eyleme geçilmesi’ gerektiğini kaydeden kaynaklar, İran için ‘tek taraflı sağduyu’ döneminin bittiğini bildirerek, ‘Siyonist rejimin herhangi bir saldırısının çok şiddetli karşılık göreceğini’ dile getirdi.

BARIŞ YAKIN DENDİ

Cumhuriyet’in sorusunu yanıtlayan kaynaklar; Tahran hükümetinin ABD ile müzakarelere yeniden başlama amacı kapsamında, İran’ın İsrail’e dönük operasyonlarını ertelemesinin ardında bunun yatmadığını belirterek, ‘ABD ve Avrupalıların’ bunu İran’dan istediğini ve ‘barış yakın görünüyor, saldırıda bulunursanız müzakereleri başarısızlığa uğratır’ dediğini, bunun sonucunda İran’ın operasyonları ertelemeyi kabul ettiğini söyledi.

ERDOĞAN’IN İRAN ZİYARETİ

Ankara-Tahran hattındaki diplomasi trafiğine de değinen kaynaklar, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin yılda 1 kez gerçekleştirildiğini ve 24 Ocak’ta eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye’yi ziyaret ettiğini anımsatarak, bir sonraki toplantı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığını ancak henüz kesinleşen bir tarih olmadığını açıkladı.

Kaynaklar, Türkiye ve İran arasında konuşulması gereken birçok konu olduğunu dile getirdi.