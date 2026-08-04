İran kulislerini karıştıran iddia! 'Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifası masada, Dışişleri Bakanı Arakçi de potada...'

Tahran yönetiminde üst düzey görev değişiklikleri ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın istifa tehdidine ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

İran lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen din adamı Muhammed Bakır Harazi, ülkedeki güç merkezlerinde önemli değişiklikler yapılacağını öne sürdü.

Harazi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın göreve başlamasından bu yana 28 kez istifa ettiğini ya da istifa tehdidinde bulunduğunu iddia ederek, İran lideri Ali Hamaney'in bu duruma sert tepki gösterdiğini söyledi.

"BİR DAHAKİNE KABUL EDECEĞİZ..."

Harazi'nin açıklamasına göre Hamaney, Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda, "Eğer bir kez daha istifa ederse, bu kez istifasını kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Harazi, bu mesajın resmi kanallar aracılığıyla hükümet yetkililerine iletildiğini ve bunun ardından Cumhurbaşkanı ile üst düzey isimlerin istifa söyleminden geri adım attığını öne sürdü.

Harazi, "Bu uyarının ardından geri çekildiler, söylemlerini yumuşattılar ve artık istifa tehdidinde bulunmuyorlar" dedi.

MÜZAKERE EKİBİNDE DEĞİŞİKLİK

Harazi, İran'daki karar alma mekanizmasında kapsamlı değişiklikler yapılacağını da iddia etti.

Buna göre, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadr görevden alınacak ve yerine Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai atanacak.

Harazi ayrıca, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bundan sonraki nükleer müzakerelerde görev almayacağını öne sürdü.

RESMİ AÇIKLAMA ÇAĞRISI

Harazi'nin açıklamaları İran siyasetinde ve medyasında geniş yankı uyandırdı.

Gazeteci ve siyaset yorumcusu Ahmed Zeydabadi, resmi kurumlara çağrıda bulunarak söz konusu iddiaların doğrulanmasını ya da yalanlanmasını istedi.

Zeydabadi, mevcut siyasi atmosferde bu tür açıklamaların yeni gerilimlere yol açabileceğini belirtti.

HARAZİ'NİN KÖTÜ SİCİLİ

Zeydabadi, Harazi'nin reformist hükümetler döneminde muhalif siyasetçilere yönelik sert tehditlerde bulunduğunu da hatırlattı.

Harazi'nin geçmişte muhaliflerin 'yatak odalarını basmak' ve 'ağızlarına bomba atmak' ile tehdit ettiğini anımsatan Zeydabadi, bu geçmiş nedeniyle siyasi güvenilirliğinin zaten kamuoyu tarafından bilindiğini söyledi.

Zeydabadi, söz konusu iddiaların daha fazla büyüyerek yeni bir siyasi krize dönüşmemesi için yetkililerin vakit kaybetmeden resmi açıklama yapması gerektiğini ifade etti.