Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran Meclis Başkanı’ndan ABD’ye Keşm Adası tepkisi: Bunun bedelini ödeyecek

İran Meclis Başkanı’ndan ABD’ye Keşm Adası tepkisi: Bunun bedelini ödeyecek

31.07.2026 08:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İran Meclis Başkanı’ndan ABD’ye Keşm Adası tepkisi: Bunun bedelini ödeyecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na yönelik saldırıyı kınayarak, ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Washington yönetiminin her geçen gün yeni bir suça imza attığını belirten Kalibaf, Keşm Adası'nda sivillere ait konutlara yönelik saldırıların Minab ve Lamerd'de işlenen suçların devamı olduğunu ifade etti.

Kalibaf, ABD'nin savaş meydanında aldığı darbelerin acısını masum insanlardan çıkardığını öne sürerek, bunun bedelini ödeyeceğini kaydetti.

Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin hedef alındığı, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.

İlgili Konular: #ABD #İran