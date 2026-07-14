Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran Meclisi’nde ABD’ye karşı fesih çağrısı

İran Meclisi’nde ABD’ye karşı fesih çağrısı

14.07.2026 17:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İran Meclisi’nde ABD’ye karşı fesih çağrısı

İran Meclisi'nde 180 milletvekili, ABD'nin mutabakat zaptını sona erdirmesine karşılık, söz konusu anlaşmanın feshedilmesi çağrısında bulundu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fars Haber Ajansı'na göre, 180 milletvekili yayımladıkları ortak bildiride, ülke yetkililerinin kararlı tutum sergilemesini ve dış politikada ülke lideri Mücteba Hamaney'in belirlediği güzergahın takip edilmesini istedi.

Washington yönetiminin anlaşmalara uymadığını öne süren milletvekilleri, mutabakat yükümlülüklerinin sona erdiğini dile getiren ABD yönetimine karşı, Tahran yönetiminin söz konusu anlaşmayı ivedilikle feshetmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca milletvekilleri, son dönemde İran'a yönelik işlenen suçların faillerinden "intikam alınması" gerektiğini vurgulayarak, bu konuda somut adımlar atılmasının altını çizdi.

İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

İlgili Konular: #ABD #İran