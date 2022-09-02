İran meydan okudu: Herhangi bir düzeydeki tehditlere karşı koymaya hazırız
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, herhangi bir düzeydeki tehditlere karşı koymaya hazır olduklarını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami, Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Ekonomi ve Sanayi Anma Günü Töreni'nde konuştu.
IRNA'nın aktardığına göre Hüseyin Selami, lkenin savunma sanayi başarılarını muhteşem, güç veren ve cayrıdıcı olarak nitelendirerek, "Herhangi bir düzeydeki tehditlere karşı koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Selami, elektronik savaş, hava savunma sistemi, İHA ve seyir füzeleri gibi ürünler hakkında bilgi vererek "Savunma alanında elde ettiğimiz başarılar muhteşem, güçlü ve caydırıcı olmakla birlikte küresel çapta teknoloji gelişmeleri ve düşmanın hava savunma alanındaki eylemlerini sonuçsuz bırakma kazanımlarını gözler önüne sermektedir" dedi.
Selami, ülkesinin küresel teknoloji hızına yetişmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hava savunma sistemlerimizi gelişmiş ülkelerininkine yakınlaştırıp tarihi boşluğu doldurmalıydık. Allah'a hamdolsun bu yaşanmış ve Silahlı Kuvvetler, elektronik savaş başta olmak üzere savunma alanında ileri ve üst düzeu teknolojileri elde ederek karar verici başarıların elde edilmesine vesile olmuştur" diye konuştu.
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