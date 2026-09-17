İran saldırılarının ABD üslerinde yarattığı hasarın görüntüleri ortaya çıktı

İran’ın ABD’nin Batı Asya’daki askeri varlığına yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının boyutunu gösteren yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

CBS News tarafından yayımlanan görüntülerde Suudi Arabistan ve Kuveyt’te bulunan ABD askeri tesislerindeki binaların, araçların ve hava unsurlarının ağır hasar aldığı görülüyor.

Fotoğrafların, bölgede görev yapan ABD askerleri tarafından askeri kurumlar içindeki medya kısıtlamaları nedeniyle kimliklerinin açıklanmaması koşuluyla CBS News’e gönderildiği belirtildi.

En dikkat çekici görüntülerden biri Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü’nden geldi.

Fotoğrafta Boeing E-3 Sentry tipi erken ihbar ve komuta uçağının arka bölümünün doğrudan isabet aldığı görülüyor. Uçağın kuyruk kısmının gövdeden ayrıldığı, arka gövdenin ise büyük ölçüde yandığı belirtiliyor.

E-3 Sentry uçakları, üzerlerindeki büyük döner radar sayesinde hava sahasının izlenmesi, hedeflerin tespiti ve askeri operasyonların koordinasyonunda kullanılıyor.

CBS News daha önce de aynı üsse düzenlenen İran füze ve İHA saldırısında 10 ABD askerinin yaralandığını bildirmişti.

BİNALAR VE KIŞLALAR AĞIR HASAR ALDI

Prince Sultan Hava Üssü’nden paylaşılan diğer görüntülerde bazı bina ve kışlaların iç bölümlerinin tamamen yandığı ve yapıların yalnızca dış iskeletlerinin ayakta kaldığı görülüyor.

Üslerde daha önce havan ve roket saldırılarına karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılan beton “T-wall” bariyerlerinin ise füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı tesisleri korumakta yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Benzer görüntüler Kuveyt’te bulunan Camp Buehring ve Camp Arifjan’dan da paylaşıldı.

Camp Buehring, ABD Kara Kuvvetlerinin zırhlı araç, personel ve bazı hava unsurlarını konuşlandırdığı önemli üslerden biri olarak biliniyor.

Fotoğraflarda saldırıların ardından yanan araçlar, ağır hasar görmüş yapılar ve kullanılamaz hale gelen askeri tesisler yer alıyor.

3,7 MİLYAR DOLARA KADAR EKİPMAN KAYBI

ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliği tarafından Kongre’ye sunulan ve 14 Eylül’de yayımlanan “Operation Epic Fury” raporu da savaşın askeri maliyetine ilişkin yeni veriler ortaya koydu.

CBS News’in rapordan aktardığı verilere göre ABD ordusunun ekipman kayıplarının değeri 3,7 milyar dolara kadar çıkıyor.

Kayıplar arasında yaklaşık 60 hava aracının da bulunduğu belirtildi.

Başmüfettişlik raporu, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarına ilişkin Kongre’ye sunulan ilk kapsamlı gözetim raporu olma özelliği taşıyor ve 30 Haziran 2026’ya kadar yaşanan gelişmeleri kapsıyor.

Raporda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), İran saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün’deki ABD tesislerini hedef aldığını bildirdiği aktarıldı.

Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’ne yönelik saldırılarda da ABD’ye ait çok sayıda savaş uçağının hasar aldığı daha önce ortaya çıkmıştı.

CBS News’in kaynaklarına göre saldırılardan birinde bir A-10 Thunderbolt uçağının kanadı koparken, yaklaşık sekiz F-15 savaş uçağı hafif hasar aldı. F-15’lerin daha sonra yeniden hizmete döndürüldüğü bildirildi.

ABD ASKERİ: HASAR KAMUOYUNA ANLATILMADI

CBS News’e konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bölgede görevli bir ABD askeri, üslerdeki hasarın boyutunun Amerikan kamuoyuna yeterince aktarılmadığını savundu.

Asker, İran saldırılarının ABD hava savunmasını aşmasına ilişkin olarak, üslerin yeterince korunamadığını ileri sürdü.