İran savaşı ABD Senatosu’nda bütçe krizine dönüştü: Savunma tasarısı engellendi

ABD Senatosunda Demokratlar, 2027 mali yılına ilişkin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın görüşülmesine geçilmesi için yapılan usul oylamasında tasarıya destek vermedi.

Oylamada tasarının ilerletilmesi yönünde 50, engellenmesi yönünde 46 oy kullanıldı. Ancak görüşmelere başlanabilmesi için gerekli 60 oy çoğunluğuna ulaşılamadı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune, tasarıyı daha sonra yeniden gündeme getirebilmek amacıyla usulen “hayır” oyu verdi.

SCHUMER: SAVAŞA AÇIK ÇEK VEREMEYİZ

Senatodaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Trump yönetiminin İran’a karşı kongre onayı, açık bir strateji ve çıkış planı olmadan savaş yürüttüğünü savundu.

Schumer, savunma tasarısının İran’daki askeri operasyonlar için bir “izin belgesine” dönüşemeyeceğini belirterek Trump’ın ABD’yi nasıl sona erdireceğini açıklayamadığı bir savaşın daha da içine çektiğini söyledi.

Demokratların resmi açıklamasında da tasarıya verilecek desteğin “yetkisiz ve maliyetli” savaşı normalleştireceği savunuldu.

SAVUNMA HARCAMALARINDA REKOR ARTIŞ

Tasarı, Pentagon politikalarını, askeri personelin maaş artışlarını ve silah sistemleri için ayrılacak kaynakları kapsayan yaklaşık 1,15 trilyon dolarlık savunma harcamasına yetki veriyor.

Trump yönetimi ayrıca ayrı bir bütçe düzenlemesiyle Kongreden 350 milyar dolar daha talep etti. Bu kaynağın da kabul edilmesi halinde toplam savunma harcamasının 1,5 trilyon dolara ulaşması öngörüldü. Demokratlar, sosyal programlarda kesintiye gidilirken askeri harcamaların bu ölçüde artırılmasına karşı çıktı.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler de bütçe açığının büyümesi ve daha önce Pentagon’a verilen ek kaynakların nasıl kullanıldığı konusunda çekincelerini dile getirdi. Buna karşın Cumhuriyetçilerin büyük bölümü, ordunun ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması gerektiğini savundu.

HEGSETH’E BİLGİ VERME BASKISI

Senatörler, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in Pentagon’un harcamaları ve İran’daki askeri operasyonlar hakkında istenen raporları sunmaması halinde seyahat bütçesinin sınırlandırılmasını da gündeme getirdi.

Talep edilen bilgiler arasında savaşın başlangıcında İran’daki bir okula düzenlenen ve ölümlere yol açan saldırıya ilişkin rapor da yer aldı.

“SONSUZ SAVAŞIN REÇETESİ”

Irak’ta savaş helikopteri pilotu olarak görev yapan Demokrat Senatör Tammy Duckworth, İran’daki askeri operasyonların sona erdirilmesini öngören değişiklik kabul edilmedikçe tasarıya destek vermeyeceğini açıkladı.

Duckworth, kontrolsüz bir askeri operasyona daha fazla para aktarmanın strateji olmadığını belirterek bunun “sonsuz bir savaşın reçetesi” olacağını söyledi.

Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, 60 yılı aşkın süredir her yıl Cumhuriyetçi ve Demokratların desteğiyle kabul edildi.

Ancak İran savaşına yönelik itirazlar ve savunma bütçesindeki rekor artış talebi, tasarının bu yıl Senatoda ilerlemesini engelledi. Sürecin ilerleyen aşamalarında tasarının yeniden oylamaya sunulması bekleniyor.