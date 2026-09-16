İran savaşında yeni dönem sinyali: JD Vance iki aşamalı planı açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, New York Post’a verdiği röportajda İran ile devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmaların geleceğine ilişkin kesin bir öngörüde bulunmanın mümkün olmadığını belirten Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın birkaç ay içinde farklı bir aşamaya geçeceği yönündeki değerlendirmesine katıldığını söyledi.

Vance, “Geleceği tahmin edemeyiz ancak Başkan’ın bu sürecin birkaç ay içinde çok farklı bir aşamaya geçeceğini söylerken haklı olduğunu düşünüyorum” dedi.

ABD’nin İran’a yönelik stratejisinin iki aşamadan oluştuğunu belirten Vance, Washington yönetiminin çatışmanın ilk aşamasının tamamlandığını değerlendirdiğini söyledi.

Vance, ilk aşamadaki hedefleri İran’ın nükleer programına, konvansiyonel askeri kapasitesine ve bölgesel güç kullanma kabiliyetine zarar vermek olarak sıraladı.

ABD Başkan Yardımcısı, “İlk aşama, nükleer programı, konvansiyonel ordusunu ve birkaç yıl önce sahip olduğu ölçüde güç kullanma kabiliyetini ortadan kaldırmaktı” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ AŞAMANIN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Vance, bundan sonraki süreçte Washington’ın temel amacının İran’ın kaybettiği askeri kapasiteyi yeniden oluşturmasını engellemek olacağını söyledi.

“İkinci aşama, yeniden yapılanmalarını engellemek ve sonrasında mümkün olduğunca küresel istikrarı korumaya çalışmak” diyen Vance, ABD yönetiminin İran’ın askeri kapasitesini yeniden tesis etmesini önlemeye odaklanacağını belirtti.

Vance, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri zaman zaman hedef almaya devam ettiğini de ileri sürdü.

ABD’nin bölgede yürüttüğü faaliyetlerin ardından boğazdaki ticari gemi trafiğinin normal seviyesinin yarısından fazlasına ulaştığını belirten Vance, buna karşın geçişlerin savaş öncesindeki düzeyin altında kalmayı sürdürdüğünü söyledi.