İran tehdidi sonrası Yunanistan alarma geçti: Patriotların yeni adresi Girit mi olacak?

Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın, geçen mart ayından bu yana Karpathos Adası’nda konuşlu bulunan Patriot hava savunma bataryasını Girit’teki Suda Üssü’ne taşımayı değerlendirdiği bildirildi.

Yunan basınına konuşan savunma kaynakları, kararın bölgede artan güvenlik riskleri ve İran’ın Avrupa’daki ABD hedeflerine yönelik olası saldırı senaryolarının gündeme gelmesinin ardından değerlendirildiğini belirtti.

Kaynaklara göre, Suda Üssü’ne yönelik ciddi bir tehdit bulunduğunun değerlendirilmesi halinde Karpathos’taki Patriot bataryasının bölgeye sevk edilmesi gündeme gelebilir.

Bu adımla, üssün hava savunmasının güçlendirilmesi ve askeri tesislerin daha geniş kapsamda korunması amaçlanıyor.

Suda Üssü, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığı açısından stratejik öneme sahip noktalar arasında yer alıyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Bulgaristan’ın hava sahasının Patriot sistemleriyle korunması için Atina’dan destek istemesi halinde konunun Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi’nde ele alınacağını bildirdi.

Şu ana kadar böyle bir konuşlandırma konusunda alınmış resmi bir karar bulunmadığı, olası bir talebin Sofya’dan gelmesi halinde değerlendirileceği belirtildi.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ YUNAN UNSURLARI GÖREVDE

Öte yandan Yunanistan’ın mevcut askeri planlamalar kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde konuşlandırdığı unsurların görevlerini sürdürdüğü bildirildi.

Bölgede dört F-16 savaş uçağı ile “Nikiforos Fokas” fırkateyninin bulunduğu belirtildi.