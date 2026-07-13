İran uçağı krizin merkezinde: Sana Havalimanı vuruldu, Husiler Riyad’ı hedef gösterdi

Yemen’de uzun süredir devam eden çatışmalarda tansiyon, Sana Uluslararası Havalimanı’na düzenlenen saldırının ardından yeniden yükseldi.

İran’a yakın Husiler, saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini savundu. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırıyı “açık bir saldırganlık” olarak nitelendirerek bunun çatışmalardaki gerilimi azaltma dönemini sona erdirdiğini söyledi.

Seri, Suudi Arabistan’ın saldırının sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek “Bu saldırı karşılıksız kalmayacak” tehdidinde bulundu. Riyad yönetiminden suçlamalara ilişkin ilk aşamada bir açıklama gelmedi.

YEMEN HÜKÜMETİ: PİSTİ BİZ HEDEF ALDIK

Ülkenin güneyindeki Aden kentinde faaliyet gösteren ve uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ise saldırıya ilişkin farklı bir açıklama yaptı.

Yemen Savunma Bakanlığı, İran’a ait bir uçağın Sana’ya inişini önlemek amacıyla havalimanının pistinin hükümet güçleri tarafından hedef alındığını açıkladı. Bakanlık, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini savundu.

Yemen hükümeti, İran ve Husileri uçuşları durdurmaya ikna etmek için yürütülen diplomatik girişimlerden sonuç alınamadığını öne sürdü. Savunma Bakanlığı, Yemen hava sahasını ihlal eden ve “düşmanca” olarak değerlendirilen uçaklara mevcut bütün imkânlarla müdahale edileceğini bildirdi.

İRAN UÇAĞI KRİZİN MERKEZİNDE

Husiler ile Suudi Arabistan arasında Sana’ya düzenlenen İran uçuşları nedeniyle daha önce de gerilim yaşanmıştı.

Husiler, 3 Temmuz’da Suudi savaş uçaklarının İran’a ait bir yolcu uçağının Sana’ya inmesini engellemeye çalıştığını ileri sürmüş; benzer müdahalelerin sürmesi halinde Suudi Arabistan’daki havalimanlarını ve stratejik tesisleri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ise İran’dan gerçekleştirilen uçuşların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ve Husilere destek sağlamak amacıyla kullanılabileceğini savunuyor.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer bin Mutahhar el-İryani, Husilerin Sana Havalimanı’nda Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait bir uçağı alıkoyduğunu öne sürdü.

İryani, uçağın pilotu ile yardımcı pilotunun da Husiler tarafından tutulduğunu iddia etti. Husilerden suçlamaya ilişkin ilk aşamada açıklama yapılmadı.

YEMEN'DE NELER OLUYOR?

Husiler, 2014 yılında Sana’yı ele geçirerek uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti ülkenin güneyine çekilmek zorunda bıraktı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 2015’te Yemen hükümetini desteklemek amacıyla çatışmalara müdahil oldu.

İran’ın desteklediği Husiler ile Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinin desteklediği hükümet güçleri arasındaki savaş, ülkeyi ağır bir insani ve ekonomik krize sürükledi.