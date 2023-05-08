İran'da dini değerlere hakaret gerekçesiyle 2 kişi idam edildi

İran'da dini değerlere hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 kişi idam edildi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2023 - 12:18
İran'da dini değerlere hakaret gerekçesiyle 2 kişi idam edildi
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadrullah Fazıli Zari ve Yusuf Mihrdad hakkında verilen idam cezaları ve infazına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Zari ve Mihrdad'ın, Hazreti Muhammed'e ve kutsal değerlere hakaret ettikleri, bu konuda onlarca sosyal medya hesabı üzerinden faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Ayrıca Zari'nin Kuran'ı ateşe verdiğine dair görüntüleri de sosyal medyadan paylaştığı kaydedildi.

Söz konusu 2 kişi hakkında verilen idam cezalarının bu sabah infaz edildiği aktarıldı.


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