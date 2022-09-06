İran'da idama mahkum olan 3 kişinin cezası hapse çevrildi
İran'da, sosyal medyada başlatılan "İdam Etmeyin" etiketi karşılık buldu. İdama mahkum olan 3 kişinin cezası, 5'er yıl hapis cezasına çevrildi.
İran'da Kasım 2019'daki benzin zammı protestolarında kamu mallarını ateşe vermekle suçlanarak mahkeme tarafından idama mahkum edilen 3 protestocu hakkındaki idam kararı 5'er yıl hapse çevrildi.
Sanıklardan birinin avukatı Babek Paknia, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, sanıklar Emir Hüseyin Muradi, Said Temcidi ve Muhammed Recebi'nin başkent Tahran'daki Devrim Mahkemesi tarafından 5'er yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.
Paknia, kararın temyize açık olduğunu ve sanıkların şartlı tahliyeyle serbest bırakılabileceğini belirtti.
İRAN'DA KASIM 2019 PROTESTOLARI
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da, Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatına yüzde 200 zam yapılmasının ardından ülkede protestolar düzenlenmişti.
İran'ın birçok kentinde yaklaşık bir hafta süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.
Tahran yönetimi, eylemcileri "dış güçlerin desteklediği bozguncular" olarak tanımlamış ve göstericilere sert müdahale edilmişti.
Uluslararası Af Örgütü, gösteriler sırasında en az 304 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin ilk resmi açıklamayı 7 ay sonra yapan İranlı yetkililer, 6'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 230 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Gösterilere katılan 3 genç, kamu mallarını ateşe vermekle suçlanarak 2020'de idama mahkum edilmişti. İranlı aktivistlerin, 3 gence idam cezasının iptali amacıyla sosyal medyada başlattıkları "İdam Etmeyin" etiketi dünya genelinde de destek görmüştü.
Dönemin ABD Başkanı Donald Trump da Temmuz 2020'de Twitter'dan İngilizce ve Farsça paylaştığı mesajında, "Bu üç kişinin idam edilmesi dünyaya korkunç bir sinyal gönderecektir, bunun yaşanmaması lazım!" ifadelerini kullanmıştı.
İran Yüksek Mahkemesi 5 Aralık 2020'de mahkeme tarafından idama mahkum edilen üç protestocunun yeniden yargılanma talebinin kabul edildiğini duyurmuştu.
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