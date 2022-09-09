İran'da milletvekillerini taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
İran'ın Rezevi Horasan Eyaleti Kriz Genel Müdürü Muhsin Necat, Meclis Milli Güvenlik Komisyonu üyelerini taşıyan helikopterin teknik arıza nedeniyle Dergez'e zorunlu iniş yaptığını bildirdi.
İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Muhsin Necat, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyelerinin bugün Bacgiran ve Lütfabad sınır bölgelerini ziyaret etmek amacıyla helikopterle bölgeye gittiğini belirtti.
Necat, Dergez Kaymakamının açıklamasına dayandırarak, helikopterin teknik arıza nedeniyle buraya indiğini ifade etti.
Milletvekillerinin kara yoluyla Meşhed'e geçtiklerini belirten Necat, helikopterin ise inceleme için şehre döndüğünü kaydetti.
İranlı yetkili, milletvekillerinin durumunun iyi olduğunu, özel onarım ekibinin helikopter için Meşhed'e gittiğini ifade etti.
Video Haberler
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- 'Benim karanlıklarla işim olmaz'