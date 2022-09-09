İran'da milletvekillerini taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı

09 Eylül 2022 Cuma, 03:33

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Muhsin Necat, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyelerinin bugün Bacgiran ve Lütfabad sınır bölgelerini ziyaret etmek amacıyla helikopterle bölgeye gittiğini belirtti.

Necat, Dergez Kaymakamının açıklamasına dayandırarak, helikopterin teknik arıza nedeniyle buraya indiğini ifade etti.

Milletvekillerinin kara yoluyla Meşhed'e geçtiklerini belirten Necat, helikopterin ise inceleme için şehre döndüğünü kaydetti.

İranlı yetkili, milletvekillerinin durumunun iyi olduğunu, özel onarım ekibinin helikopter için Meşhed'e gittiğini ifade etti.