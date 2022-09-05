İran'dan ABD'ye mesaj: Garantiler güçlü değilse, talihsiz olaylarla karşılaşabiliriz

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:40

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’daki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Nasır Kenani, yaptırımların tamamen kaldırılmasının İran ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) imzacıları arasındaki müzakerelerin ana hedeflerinden biri olduğunu ve İran'ın, Müzakerelerin Koordinatörü ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e sunduğu yanıtın yapıcı, şeffaf ve yasal olduğunu ifade ederek, "Karşılıklı siyasi irade olması halinde çok kısa sürede müzakerelerin sonuçlandırılmasına ve anlaşmaya varılmasına zemin hazırlayabilir” diye konuştu.

Kenani, ABD tarafından cevap beklediklerini aktararak, karşı tarafa cevabın içerik olarak iki ana hedefle yapıldığını, müzakerelerle ilgili tartışmak istedikleri en önemli konunun garantiler meselesi olduğunu kaydetti.

Kenani, koordinatör aracılığıyla aldıkları metni netleştirmeye ve daha güçlü bir metin sunmaya çalıştıklarını belirterek, bunun gelecekteki olası anlaşmayı istikrara kavuşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.

'GARANTİLER ÖNEMLİ'

Nasır Kenani, “Garanti çerçevesi güçlü değilse, herhangi bir zamanda anlaşmayla ilgili talihsiz olaylarla karşılaşabiliriz. Bir önceki aşamada ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle de bu olaya şahit olmuştuk” şeklinde konuştu.

Kenani, garantiler konusunun iki yönü olduğunu belirterek, bir taraftan, İran'ın KOEP’in ekonomik faydalarından tam olarak yararlanabilmesi için yaptırımların kaldırılmasının garantisi, diğer taraftan ise nükleer mesele ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) "siyasi davranış ve oyunlardan" uzak kalması olduğunu dile getirdi.

Kenani, müzakerelerin sonuçlanması ve yaptırımların kalkması halinde İran’ın başta enerji kaynakları olmak üzere Avrupa'nın ihtiyacının büyük bir bölümünün tedarikçisi olabileceğini de söyledi.

'TEHDİT ETME HAKKI YOK'

Kenani, ABD gemileri ile İran destroyeri arasında yaşanan soruna da değinerek "Hiçbir ülkenin açık sulardaki nakliye yollarını tehdit etmeye ve gemilerin güvenli geçişini tehdit etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Kenani, şunları kaydetti:

“Amerikan gözetleme gemilerinin provokatif ve ilkesiz eylemi, İran gemileriyle ilgiliydi ve bu bağlamda İran tehdidi ortadan kaldırarak gemileri güvenli bölgeye bıraktı. ABD'nin İran'ın eylemleriyle ilgili her türlü iddiasını reddediyoruz. ABD hükümeti, uluslararası sulardaki trafik yollarını tehdit etmemeye çalışmalı.”