İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı: Gerçekçi bir yanıt bekliyoruz
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, nükleer görüşmelerde sundukları önerilere, ABD yönetiminden gerçekçi bir yanıt verilmesini beklediklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyareti başta olmak üzere Washington'un Pekin'e yönelik tutumunu kınadığını belirterek, "İran'ın hem tarihsel kayıtlara göre hem de bölgesel istikrarın korunması için hukuki bir yükümlülük olarak tek Çin ilkesine bağlı olduğunu" belirtti.
Abdullahiyan, nükleer müzakerelere de değinerek, nükleer görüşmelerde sundukları önerilere ABD yönetiminden gerçekçi bir yanıt verilmesini beklediklerini kaydetti.
Wang Yi ise İran'ın, Çin'in toprak bütünlüğü konusundaki tutumunu takdir ettiklerini ve uluslararası toplumunun büyük bir çoğunluğunun da ABD'nin ülkelerin iç işlerine müdahalesine ve tek taraflı adımlarına karşı olduğunu ifade etti.
Yi, Viyana'daki müzakerelerin devamını ve İran'ın müzakerelerdeki yaklaşımını desteklediklerini belirterek, iki ülke yetkilileri arasında sürekli ve yakın istişarenin de önemini vurguladı.
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