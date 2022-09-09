İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşma' mesajı: Muğlak söylemlerinden vazgeçmeli

09 Eylül 2022 Cuma, 09:50

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi telefonda görüştü.

Abdullahiyan, Wang Yi ile iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliği programının uygulanmasındaki son durumu ele aldı.

Abdullahiyan, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasının ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana müzakerelerine değinerek, iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma konusunda hala ciddi olduklarını aktardı.

Abdullahiyan ayrıca, “Ancak ABD, anlaşmaya en kısa sürede varılabilmesi için metinde muğlak söylemlerin kullanımından uzak durmalıdır” ifadesini kullandı.

Wang Yi, ikili ilişkilerin iki ülke çıkarlarına uygun olarak geliştirilmesine dikkati çekerek, kapsamlı iş birliği programının uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Wang, bölgesel ve uluslararası birçok konuda iki ülkenin ortak görüşüne işaret ederek, İran tarafının Çin'in Astana formatına katılımı için verdiği desteği takdir ettiğini ifade etti.

Wang ayrıca, uluslararası arenada tek taraflılığı reddettiklerini ve nükleer müzakerelerde İran'ın makul taleplerini desteklediklerini belirtti.