İran'dan Almanya'ya yeni yaptırım yanıtı: Orantılı ve kesin olacak

10 Kasım 2022 Perşembe, 11:57

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB'nin gelecek hafta İran'a yeni yaptırımlar getireceğini açıklayan Alman mevkidaşı Annalena Baerbock'a Twitter hesabından paylaştığı mesajla yanıt verdi.

Mesajında Baerbock'u etiketleyen Abdullahiyan, Avrupa ülkelerinin İran'daki gösterilere ilişkin yaklaşımını "kışkırtıcı ve müdahaleci, diplomatik olmayan tutum" olarak nitelendirdi.

Abdullahiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Eski bağları baltalamak uzun vadeli sonuçlar doğurur. Almanya ortak zorlukları çözmeyi veya (İran ile) karşı karşıya gelmeyi seçebilir. Cevabımız orantılı ve kesin olacaktır."

AB, Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolarla ilgili 17 Ekim'de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurmuştu. İran da buna karşılık 26 Ekim'de Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de aralarında olduğu Avrupalı 12 kişi ve 8 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün akşam Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'daki göstericilere yönelik müdahalelere ilişkin bu ülkeye gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.