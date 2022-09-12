İran'dan Avrupa'ya 'nükleer anlaşma' çağrısı: Yapıcı bir yol izlemeli, anlaşmanın önünü açmalı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 13:11

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da bulunan bakanlık binasında yaptığı basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Nasır Kenani, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ilgili duruşunun müzakereleri tehlikeye attığına ilişkin ortak bildirisinin yanlış olduğunu ve yanlış bir zamanda yapıldığını savundu.

Kenani, mevcut müzakere sürecinde İran’ın anlaşmaya varmak için her türlü çabayı gösterdiğini öne sürerek, Batılı tarafların da yapıcı davranmasının beklendiğini kaydetti.

Kenani, UAEA’nın tekrarlanan raporlarına göre İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunun kanıtlandığını ifade ederek, üç Avrupa ülkesinin Viyana görüşmeleriyle ilgili açıklamasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Kenani ayrıca, AB'nin "yapıcı bir yol" izlemesi gerektiğini söyleyerek, "Avrupalılar, geçmişin hatalarını düzeltmeli ve anlaşmanın önünü açmaya çalışmalıdır" dedi.

SİBER SALDIRI SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Nasır Kenani, İran’ın UAEA ile yapıcı iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu aktararak, "İran'ın yükümlülükleri olduğu gibi hakları da var ve bu ikisi birlikte anlam buluyor" ifadelerini kullandı.

Kenani, Avrupa’nın enerji ihtiyaçlarına da değinerek, İran’ın enerji alanında önemli bir oyuncu olduğunu aktardı ve dünya piyasalarının ihtiyaçlarının bir kısmını karşılama kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Kenani, Arnavutluk'a yapılan siber saldırıyla ilgili ülkesine yönelik suçlamaları reddederek, İran’ın daha önce de Arnavutluk hükümetine, bu konuyla ilgili belirsizlikleri çözmede yardım etmeye ve teknik destek vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.