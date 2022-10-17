İran'dan komşu ülkelere mesaj: ABD üslerinden saldırı gelirse yanıt veririz

17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:17

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhammed Bakıri, İran sınırında yer alan terörist grupların İran'ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

IRNA'nın aktardığına göre Bakıri, “Üç bin silahlı gücün İran’ın sınırlarının ardında bomba yapımı merkezinin olması asla bizim için tahammül edilebilecek bir durum değil ve onlarla mücadele edeceğiz” dedi.

ABD'YE UYARI

Bakıri, ABD'li yetkililerin geçtiğimiz günlerde İran'a ait bir SİHA’yı düşürdüklerine dair açıklamalarına değinerek “Harir üssünün nerede olduğunu biliyoruz. Erbil ve Duhok’ta da ABD’ye ait üslerin nerede olduğunu, kaç kişinin onlarda bulunduğunu ve neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz” dedi.

ABD'ye uyarıda bulunan Bakıri, “Bugünden itibaren bize ait SİHA’lara karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa kesinlikle karşılık veririz ve bu son eylemlerine gerekli yanıtı verme hakkı da İran için saklıdır” ifadelerini kullandı.

KOMŞU ÜLKELERE SİTEM ETTİ

Bakıri, “Komşu ülkeler, ülkelerindeki ABD’li üslerin İran’a karşı bir eylem yapmadığını söylüyor, ardından biz kendilerine ABD’li üslerin bize karşı falanca eylemi yaptığını bildirdiğimizde, ABD’lilerin onları kendi üslerine sokmadığını ve faaliyetlerinden haberdar olmadıklarını söylüyorlar. Biz komşu ülkelere, o ülkelerdeki ABD’li üslerin İran’ın ulusal güvenliğine karşı bir eylem gerçekleştirmesi durumunda muhakkak o üsse gerekli yanıtı vereceğimizi söyledik” diye konuştu.

Komşu ülkelerle iş birliği yapıldığını belirten Bakıri, “Geçtiğimiz son iki yılda bazı komşu ülkelerin istihbarat servisleriyle bazı iş birlikleri yapıldı ve onlarda bazı düzeltmeler yaptılar. Bazı konularda taahhütlerinin aksine davrandılar, biz de zamanında bunları telafi edeceğiz” dedi.