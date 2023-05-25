2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, doğal gaz anlaşmasını yenilemek istiyor

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, Türkiye'nin İran'dan daha fazla doğal gaz ihraç etmek istediğini ve doğal gaz sözleşmesini yenilemek istediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:01
İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, doğal gaz anlaşmasını yenilemek istiyor
Abone Ol google-news

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) ülkesinin doğal gaz ihracatının gelecekteki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mecid Çegeni, İran'ın Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmesi halinde bunun Türkiye üzerinden olacağını söyledi.

Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğal gaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır. Bunu birkaç kez konuştuk, ancak müzakerelerin operasyonel aşamasına ciddi olarak girmedik" dedi.

Çegeni, Türkiye'nin, İran'dan "daha fazla gaz almak istediğini ve doğal gaz sözleşmesini yenilemek istediğini" belirtti.

Çegeni, Türkiye'nin, "İran gazınının bir kısmının Türkiye'den Avrupa'ya geçişine izin vereceğini belirttiğini, ancak henüz pratikte bir uygulama olmadığını" kaydetti.

Çegeni ayrıca, Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazına ilgi gösterdiğini, ancak müzakerelerin devam etmesine rağmen söz konusu ülkelerin bazıları ile sözleşme imzalamak için gereken altyapının henüz hazır olmadığını ifade etti.


İran doğal gaz

İlgili Haberler

İran, 2 bin km menzile sahip yeni bir balistik füze test etti

İran, 2 bin km menzile sahip yeni bir balistik füze test etti
İsrail'den İran'a: Sivil gemileri yüzen terör üslerine dönüştürüyor

İsrail'den İran'a: Sivil gemileri yüzen terör üslerine dönüştürüyor
İran'dan Irak'a uyarı: Saldırılara yeniden başlarız

İran'dan Irak'a uyarı: Saldırılara yeniden başlarız

En Çok Okunan Haberler