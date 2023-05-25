İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye, doğal gaz anlaşmasını yenilemek istiyor
İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, Türkiye'nin İran'dan daha fazla doğal gaz ihraç etmek istediğini ve doğal gaz sözleşmesini yenilemek istediğini açıkladı.
İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) ülkesinin doğal gaz ihracatının gelecekteki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Mecid Çegeni, İran'ın Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmesi halinde bunun Türkiye üzerinden olacağını söyledi.
Çegeni, "Eğer Avrupa'ya doğal gaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır. Bunu birkaç kez konuştuk, ancak müzakerelerin operasyonel aşamasına ciddi olarak girmedik" dedi.
Çegeni, Türkiye'nin, İran'dan "daha fazla gaz almak istediğini ve doğal gaz sözleşmesini yenilemek istediğini" belirtti.
Çegeni, Türkiye'nin, "İran gazınının bir kısmının Türkiye'den Avrupa'ya geçişine izin vereceğini belirttiğini, ancak henüz pratikte bir uygulama olmadığını" kaydetti.
Çegeni ayrıca, Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazına ilgi gösterdiğini, ancak müzakerelerin devam etmesine rağmen söz konusu ülkelerin bazıları ile sözleşme imzalamak için gereken altyapının henüz hazır olmadığını ifade etti.
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