İran'dan 'uzay' çıkışı: Hızlı bir şekilde ilerliyoruz

02 Ağustos 2022 Salı, 14:19

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, İran'ın uzay programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IRNA'nın aktardığına göre Emir Ali Hacızade, “Uzay alanında hızlı bir şekilde ilerliyoruz ve bu konuda gelecekten umutluyuz” dye konuştu.

Hacızade, “caydırıcı savunma gücü” alanında her zamankinden daha güçlü olduklarını ifade ederek, “Bugün askeri alandaki füze ve insansız hava aracı gibi birçok alanda düşmanın herhangi bir sahte hayali gerçekleştirmesini engelleyecek yetenek ve olanaklara sahibiz” dedi.

Hacızade ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri'ne değinerek, “Düşmanlarımız bile bugün caydırıcı savunma gücümüzü kabul ediyorlar. Dünyanın büyük güçleri İran’ın askeri sanayideki başarılarına hayran kalıyor. Bu durum kültürel ve ekonomi alanında da uygulanabilir” şeklinde konuştu.